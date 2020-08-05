بالفيديو.. دليل الأفلام الجديدة بالسينمات هذا الأسبوع

تعرض دور السينما المصرية مجموعة مميزة من الأفلام خلال الأسبوع الجاري، وتقدم "الوطن" نبذة عن هذه الأعمال الجديدة، لتساعدك في اختيار فيلمك المفضل في السطور التالية.

Made in Italy

تدور أحداث الفيلم حول فنان بوهيمي يسافر إلى إيطاليا مع ابنه الوحيد، من أجل بيع المنزل الذي ورثه عن زوجته السابقة المتوفاة.

أبطال الفيلم ليام نيسون، فاليريا بيليلو، مايكل ريتشاردسون، ليندساي دونكان، ومخرج الفيلم جيمس دارسي.

الغسالة

تدور أحداث فيلم الغسالة في إطار كوميدي عن غسالة متطورة يمكن من خلالها السفر عبر الزمن، فتتسبب في صراعات عديدة.

أبطال الفيلم محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمد سلام، أحمد فتحي، طاهر أبو ليلة، ومخرج الفيلم عصام عبدالحميد.

The Postcard Killings

تدور أحداث الفيلم حول بطاقات بريدية تصل لمكتب ناقد فني سويسري، وبينما تنتشر حوادث تقطيع الأزواج، تصبح الأدلة الوحيدة هي البطاقات البريدية.

أبطال الفيلم جيفري دين مورجان، يواكيم كرول، فامكي جانسن، ناعومي باتريك، رويري أوكونور، كاش جامبو، ومخرج الفيلم دانيس تانوفيتش.