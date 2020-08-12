المحافظات: المواطنون يتحدون "ارتفاع الحرارة" بالتصويت

شهدت محافظات الجمهورية إقبالاً كثيفاً ولافتاً لليوم الثانى على التوالى بانتخابات مجلس الشيوخ رغم ارتفاع درجة الحرارة، اليوم، وسط انتشار أمنى مكثف وتشديد الإجراءات الوقائية فى مختلف اللجان، مع استمرار مشاركة ذوى القدرات وكبار السن والشباب والسيدات.

وشهدت محافظة الإسكندرية منذ الصباح الباكر توافد أعداد كبيرة من الناخبين فى اليوم الثانى لانتخابات مجلس الشيوخ، وسط حضور ملحوظ من السيدات وكبار السن.

وفى الأقصر شهدت اللجان توافد أعداد كبيرة من المواطنين بمركز أرمنت، حيث فتحت اللجان أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحاً لاستقبال أعداد الناخبين وسط إجراءات أمنية واحترازية مشدّدة.

وقالت غرفة عمليات محافظة الأقصر، إنها تابعت بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمراكز أعمال فتح لجان الاقتراع البالغ عددها 201 لجنة، وانتظام عملية التصويت بداخلها فى ثانى أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وأكدت الغرفة أنها لم ترصد، اليوم، أى شكاوى أو معوقات أثرت بالسلب على سير العملية الانتخابية، لافتة إلى متابعتها الموقف على مدار الساعة، بالتنسيق مع اللجان الفرعية بكل مركز لرصد الأحداث والتعامل الفورى معها.

وفى سوهاج، شهدت الدائرة مشاركة واسعة من ذوى الإعاقة بلجان المحافظة، ووفّرت الأجهزة الأمنية جميع سُبل الراحة لوصولهم إليها، ومقاعد متحركة ووجود شباب متطوعين لمساعدتهم، وشهدت لجان المحافظة فى المجمل مشاركة متوسّطة فى اليوم الثانى لانتخابات الشيوخ، وسط دعوات من منظمات المجتمع المدنى بضرورة المشاركة بشكل أكبر.

بئر العبد والعريش وحلايب تتصدر المشهد

وفى شمال سيناء، قال المحافظ اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، إن غرفة العمليات لم تتلقّ أى إخطارات بخصوص سير العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن مركز بئر العبد الأعلى فى نسبة المشاركة والتّصويت، يليه «نخل» ثم «العريش» و«الشيخ زويد» و«الحسنة» و«رفح».

وأكد اللواء هشام الخولى، نائب المحافظ، أن الهدوء يسود جميع اللجان ولم تحدث أى شكاوى، وهناك تعاون تام من الناخبين وقوات الأمن والقضاة رؤساء اللجان لتيسير العملية الانتخابية وسير الأمور بسلاسة، مضيفاً أن هناك تنسيقاً كاملاً بين جميع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لتأمين اللجان والمقرات، كما تم تطهير وتعقيم اللجان، بجانب اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعُد بين الناخبين.

وأوضح العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن شمال سيناء تُعد دائرة واحدة تضم لجنة عامة و30 مركزاً انتخابياً بها 56 لجنة فرعية مقيداً بها 271 ألفاً و851 صوتاً انتخابياً.

وأضاف أنه يخوض الانتخابات على مستوى الدائرة 7 مرشحين للتنافس على الفردى، بجانب مرشح وحيد ضمن «القائمة الوطنية»، بالدائرة الثالثة شرق، التى تضم عدة محافظات.

وفى جنوب سيناء، نظمت إدارة رأس سدر التعليمية، اليوم، مسيرة حاشدة، لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية خلال اليوم الثانى للانتخابات، تحت شعار «انزل شارك».

وانطلقت المسيرة وجابت شوارع المدينة، ثم التوجّه نحو مقر اللجان.

وفى أسيوط، قال المحافظ اللواء عصام سعد، إن لجان الانتخابات فتحت أبوابها أمام الناخبين فى وقتها خلال اليوم الثانى وسط وجود أمنى مكثف، لافتاً إلى تأخر فتح لجنة واحدة رقم 170 بمدرسة العقب الابتدائية بقرية بنى محمد مركز أبنوب، مشيراً إلى عدم تلقى غرفة عمليات المحافظة أى بلاغات أو رصد أى خروقات فى اليوم الأول، حيث جرت بهدوء دون أى مشكلات.

جاء ذلك خلال متابعته فتح اللجان بغرفة العمليات المركزية بحضور العميد أركان حرب خالد شكرى بالمنطقة الجنوبية العسكرية والعقيد محمود صبحى المستشار العسكرى للمحافظة، والقيادات الأمنية والعسكرية، وممثلى المديريات الخدمية والهيئات المختلفة.

وشهدت لجان «حلايب» جنوب البحر الأحمر، أعلى نسبة تصويت مقارنة بباقى المدن. وقالت مصادر بالمحافظة، إن غرفة عمليات البحر الأحمر لم تتلق أى شكاوى بخصوص العملية الانتخابية فى يومها الأول.

وفى قنا، أكد المحافظ اللواء أشرف الداودى، أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بحضور كمال شلبى سكرتير عام المحافظة، تابعت بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز أعمال فتح لجان الاقتراع البالغ عددها 468 لجنة، وانتظام عملية التصويت بداخلها.

وأضاف «الداودى»، أن الغرفة لم ترصد اليوم أى شكاوى أو معوقات أثرت بالسلب على سير العملية الانتخابية.

زحام المرأة السيوية أمام اللجان بمطروح

وفى مطروح، خرجت المرأة السيوية من المنزل وتوجّهت إلى لجان الاقتراع بسيوة، للمشاركة فى واجب الانتخابات الوطنى.

وشهدت لجنة إدارة التضامن الاجتماعى بواحة سيوة زحاماً من المرأة السيوية خلال إدلائهن بأصواتهن.

وقال بلال جبريل، من عواقل واحة سيوة وعضو مجلس الشعب الأسبق، إن سيوة، رجالاً ونساء، جميعهم يشاركون فى الانتخابات من جميع الأحياء والقرى لأنه واجب وطنى واستحقاق دستورى.

وأضاف أن سيوة شهدت اليوم، طوابير أمام بعض اللجان من الرجال وزحاماً من لجان المرأة للحرص على المشاركة.

وتوافد الناخبون من أهالى الجارة يرافقهم الشيخ جبريل عمر حمزة شيخ قبيلة الجارة، أمام لجنة مدرسة أغورمى، فى ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من «كورونا» بالوقوف طوابير، وتطبيق مبدأ التباعد وارتداء الكمامات تجنّباً للإصابة.

وفى بورسعيد، توافدت السيدات فى قرى غرب على اللجان للإدلاء بأصواتهن، مؤكدات أن نزولهن واجب وطن لنظهر للعالم كله أن سيدات القرى لديهن وعى بأهمية مجلس الشيوخ والمشاركة فى صُنع الديمقراطية فى مصر.

ورفعت بعض السيدات لافتات أمام اللجان تضمّنت «صوتك لمصر النهارده وبكرة».