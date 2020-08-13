محافظ الوادي الجديد: لم نرصد أي مخالفات خلال الانتخابات

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الأربعاء، أن غرفة العمليات الرئيسية لم ترصد أي مخالفات مؤثرة في سير العملية الانتخابية خلال يومي الانتخابات، حيث سارت العملية بانتظام على مستوى جميع اللجان بالمحافظة.

وأعلنت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الوادي الجديد، عن غلق جميع اللجان الانتخابية البالغ عددها 60 لجنة، وذلك بعد انتهاء أعمال التصويت مع انتهاء اليوم الثاني من العملية الانتخابية، في تمام الساعة التاسعة مساء.

وبدأت أعمال فرز بطاقات التصويت داخل اللجان طبقا للإجراءات المقررة، وسيتم الإعلان عن النتائج بعد انتهاء اللجنة العامة من كافة أعمال الفرز.

يذكر أن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الانتخابات ممن لهم حق التصويت على مستوى المحافظة يبلغ 177714 ناخبا، موزعين على عدد 60 لجنة انتخابية.

وبدأت في تمام التاسعة مساءاً عملية فرز الأصوات بانتخابات مجلس الشيوخ، بعد أن أغلقت اللجان الفرعية في مختلف محافظات الجمهورية وعددها 14 ألفا و92 لجنة، صناديق الاقتراع، بنهاية اليوم الثاني والأخير للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ.وتجرى أعمال الفرز داخل مقر كل لجنة فرعية، تحت إشراف رئيس اللجنة فإن كان لديه ما يمنعه من ذلك حدد رئيس اللجنة العامة من يقوم مقامه من رؤساء اللجان الاحتياطيين.