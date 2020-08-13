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إنقاذ 3 أشخاص في حادث غرق معدية الرياح التوفيقي

كتب:

إبراهيم الديهي
03:54 ص | الخميس 13 أغسطس 2020
تجمع الأهالي في منطقة غرق المعدية

تجمع الأهالي في منطقة غرق المعدية

أكدت مصادر بالحماية المدنية، إنقاذ 3 أشخاص فى حادث غرق معدية لنقل الأفراد والسيارات، فى ترعة الرياح البحيرى، بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وكان على متنها سيارتين.

وأفادت مصادر أن المعدية كان على متنها سيارتين أحدهما محملة بالسماد وبها 3 أفراد الذين تم انتشالهم أحياءًا، وجرى نقلهم إلى المستشفى، والسيارة الأخرى بها أدوات لطباخ ولا تتوفر أى معلومات بشأنها.

على صعيد متصل، أكد مصدر طبي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة ل "الوطن"، أن الإنقاذ النهري تمكن من انتشال جثامين جثتين، وعلي الفورانتقل الإسعاف لنقل الجثث إلي المستشفي، مؤكدا أنه سيتم إيداع الجثث في مستشفي منوف العام لحين اتخاذ النيابة العامة قرارها .

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