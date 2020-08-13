عاجل.. انتشال جثتين في حادث غرق معدية الرياح التوفيقي

أكد مصدر طبي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الإنقاذ النهري تمكن من انتشال جثتين، وعلى الفور انتقل الإسعاف لنقل الجثث إلى المستشفى، مؤكدا أنه سيتم إيداع الجثث في مستشفي منوف العام لحين اتخاذ النيابة العامة قرارها.

وشهدت قرية دمشلي، في الساعات الأولى من صباح الخميس، غرق معدية لنقل السيارات والمواطنين بترعة الرياح البحيري ما بين محافظتي البحيرة والمنوفية.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة عدد من ضباط وأفراد الشرطة، وكانت معدية بالرياح التوفيقى تقل سيارات ومواطنين، غرقت أمام قرية دمشلى التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة، وجار البحث عن مفقودين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد غرق معدية بمياه الرياح التوفيقى، تقل 3 سيارات على الأقل بينهم سيارة طباخ بمعداته والعاملين معه، وتحركت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث.