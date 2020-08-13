الحداد: اللقاح الروسي خضع لتجارب الفاعلية والسلامة بنسبة ضئيلة

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس مركز المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، إنّ إعلان روسيا بدء إنتاج أول لقاح للفيروس قرار سياسي اقتصادي واستباقي، إذ جرى بشكل مفاجئ دون تجارب سريرية بنسبة كبيرة، وأجريت التجارب الفاعلية والسلامة بنسبة 10% فقط، وأعلنت نجاحه دون دخوله للمرحلة الثالثة.

وأضاف الحداد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّ روسيا أجرت تجربة اللقاح على عدد قليل من الأشخاص، بواقع 50 جنديا وابنة الرئيس الروسي وبعض الأطباء فقط، وتعتبر هذه التجربة ضيقة، مؤكدا أنّه لا ينبغي إجراء التجارب السريرية على عدد قليل جدا من الأشخاص.

وأشار إلى أنّ المرحلة الثالثة من إنتاج لقاح فعلي تتضمن تجربة اللقاح على آلاف من البشر من أجناس وأعمار مختلفة، للتأكد من فاعليته، ولكن اللقاح الروسي حتى الآن أجرى تجارب لمرحلتين فقط دون المرحلة الثالثة، موضحا أنّ روسيا تتعامل مع اللقاح على أنّه من الأسرار العسكرية، إذ إنّها لم تفصح عن التجارب التي تمت ومدى فاعلية اللقاح ومدى الدقة ونوع اللقاح ومدى استجابة الأجسام المضادة، ما يثير الشكوك بشأن فاعلية اللقاح.