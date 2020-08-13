محافظ جنوب سيناء يعتمد توقيعه إليكترونيًا

اعتمد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، توقيعه إليكترونيًا لتفعيل نظام التوقيع الإلكتروني، والحد من استخدام النظام الورقي.

وتأتي هذه الاجراءات تنفيذًا لقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (15) لعام 2004، الخاص بتنظيم التوقيع الإلكتروني، وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن التوقيع الإلكتروني يأتي ضمن خدمات تنفيذ عمليات التحول الرقمي، والتي سيجري استخدامها في مكاتب تقديم الخدمات الحكومية والخاصة، من خلال إطلاق حزم الخدمات قريبًا بالمحافظة، والتعاملات الكتابية ومناطق الخدمات، وأيضًا في المعاملات الحكومية الرقمية، بخاصة أنه قد جرى الانتهاء من توفير خدمات الربط بين الهيئات والمصالح الحكومية.

يذكر أن قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني، يعد أول تشريع مصري لتنظيم المعاملات الإلكترونية، حيث يقنن تحرير وتبادل وحفظ المستندات إلكترونيا، بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الإلكترونية، إذ أنه وحتى صدور القانون في 2004 لم تكن هناك حجية قانونية للكتابة الإلكترونية وللتوقيع الإلكتروني في الإثبات أمام القضاء.

كما سيتيح للمواطن والأشخاص الاعتباريين التعامل عن بعد في المعاملات الحكومية المختلفة، مما يقلل الضغط على الجهات الحكومية في توفير وتجهيز الأماكن اللازمة لاستقبال المواطنين، وكذلك سيصبح فصل طلب الخدمة عن مقدم الخدمة حقيقة واقعة.