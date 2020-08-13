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محمود مسلم

ضبط ممثل قانونى لشركة لإخفاءه أكثر من 3 مليارات جنيه من تعاملاته

كتب:

الوطن
11:17 ص | الخميس 13 أغسطس 2020
جريمة

جريمة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما مواجهة جرائم التهرب الضريبى لما لها من مردود سلبى على موارد الخزانة العامة والدخل القومى للبلاد.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم ، قيام (الممثل القانونى لإحدى شركات المياه الغازية الكائنة بمحافظة القاهرة) بمزاولة نشاطاً كبيراً فى مجال (إنتاج مشروبات ومياه معدنية) محققاً من جراء ذلك أرباحاً مالية طائلة دون سداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة بالمخالفة للقانون، حيث أمكن حصر نشاطه عن عام 2017 وحجم تعاملاته من خلال إقراراته المقدمة لمأمورية الضرائب على القيمة المضافة وحجم تعاملاته عن ذات الفترة المقدمة لمأمورية الضرائب العامة وتبين قيامه بإخفاء مبلغ مالى قدره (3,205,560,856 جنيه) عن مأمورية الضرائب العامة المختصة بمحاسبته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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