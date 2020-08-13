مقتل عامل وإصابة آخر في مشاجرة بسوهاج بسبب لهو الأطفال

لقي عامل مصرعه إثر إصابته بطلق خرطوش في مشاجرة بين أبناء عمومة بدائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج، استخدمت فيها أسلحة الخرطوش، بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، فيما ألقت قوات الشرطة القبض على طرفي المشاجرة، وجرى ضبط بندقية خرطوش.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، بدائرة المركز.

وانتقل إلى مكان الواقعة، اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المركز، ومساعد المدير لقطاع الجنوب.

وتبين من الفحص أن المشاجرة نشبت بين كلاً من طرف أول "أحمد محمد"، 23 عاما، عامل "جثة هامدة"، إثر إصابته بطلق ناري بالصدر، ووالده "محمد.ا.م"، 52 عاما، عامل، مصاباً برش خرطوش متفرق بالجسم، وطرف ثان "عبد الحليم.خ.ع"، 40 عاما، عامل، و"عادل.خ.ع"، 50 عاما، مدرس، الطرفان أبناء عمومة ويقيمون بالناحية ذاتها.

جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى المراغة المركزي، وأخطرت النيابة العامة وباشرت التحقيقات، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن.