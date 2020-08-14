شروط اعتماد تاجر تمويني مستجد من الوزارة: حسن السمعة وكامل الأهلية

تقدم وزارة التموين خدمات مختلفة للمواطنين، أبرزها إتاحة الفرصة للتجار الراغبين في بيع السلع التموينية لفتح منفذ تمويني.

وحددت وزارة التموين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها شروط اعتماد تاجر تمويني مستجد كالتالي:

- أن يمتلك محلا تجاريا مرخصا ويتوافر فيه الشروط الصحية المناسبة بمساحة لا تقل عن 30 مترا، ومجهز به ثلاجة عرض مع توفير مخزن للمحل.

- أن يكون بحوزته سجل تجاري دون شرط مرور عام على قيده.

- أن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في إحدى الجرائم التموينية أو المخلة بالشرف والأمانة.

- أن يكون كامل الأهلية ولا يعمل بالحكومة أو قطاع الإعمال العام.

- وجود بطاقة ضريبية وشهادة صحية وصحيفة الحالة الجنائية.

- أن يتقدم بكشوف ترغيب أي عدد من البطاقات التموينية طبقًا لحاجة المنطقة لهذا النشاط.

- أن يقدم إقرار وتعهد بأنه على استعداد لشراء ماكينة الصرف وإجراء الصيانة اللازمة على حسابه الخاص.