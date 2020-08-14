طرق التقديم في الجامعات للمصريين بالخارج

تأخرت مواعيد الاختبارات للشهادات الثانوية المعادلة في بعض الدول بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وحرصا من الدولة على أبنائها بالخارج، ناشدت وزارة الهجرة والمصريين بالخارج أبناءها سرعة التقديم، والتحاقهم بالجامعات المصرية، ويرصد التقرير التالي طريقة تقديمهم في الجامعات..

* استمرار مكتب التنسيق للعام الجامعي 2020/2021 في تلقي طلبات تنسيق الطلاب الحاصلين الشهادات الثانوية المعادلة من تلك الدول لحين ظهور النتائج بالنسبة.

* موعد أقصاه 30/11/2020 لتسليم الشهادة المعادلة.

* حال تقدمهم لمكتب التنسيق بعد هذا الموعد فلا يتم قبولهم بالجامعات الحكومية في العام الجامعي 2020/2021 إلا بالبرامج الجديدة في الفصل الدراسي الثاني بالكليات التي تسمح لوائحها الداخلية بذلك.

* يكون ذلك في ضوء الحد الأدنى للقبول بالقطاع للعام الجامعي 2020/2021 أو قبول تقدمهم بأوراقهم لمكتب التنسيق للعام الجامعي 2021/2022 مع تطبيق القواعد المعمول بها عند قبول هذه الفئة من الطلاب.