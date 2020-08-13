باحث سياسي: دور المرأة في الانتخابات أصبح توعويًا ومسؤولًا

قال شادي محسن، الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك عدة استنتاجات وملاحظات متعلقة بانتخابات مجلس الشيوخ، إذ يعد المجلس فاصلًا مهمًا ضمن مجموعة الاستحقاقات الدستورية والتي ستقرها الدولة في المستقبل القريب.

وأضاف "محسن"، خلال لقاء ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن انضمام عدة أحزاب لتشكيل القائمة الوطنية تستحق الدراسة، إذ إنها تتقاطع مع تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أدلى بها في وقت من الأوقات بضرورة إيجاد صيغة لتحالف الأحزاب وتركيزها في مجموعة من التيارات تعبر عن الشارع المصري ولا تشرذمه.

وأوضح أن المرأة مازالت تثبت دورها السياسي في المشهد المصري، مؤكدًا أن هذا الدور لا يقتصر على التوعية بل دور مسؤول ينتقل بالضرورة لمجموعة من الفئات المجتمعية الأخرى، هذا الوعي تشكل من مجموعة من العوامل والأدوات، كما أن فئة الشباب في انتخابات مجلس الشيوخ اتسعت مجالها سواء الممارسة أو المشاركة.