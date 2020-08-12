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"قومي المرأة المنوفية" يمكّن مسنة وزوجها من التصويت في انتخابات الشيوخ

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إبراهيم الديهي
03:57 م | الأربعاء 12 أغسطس 2020
نقل المسنة إلي لجنة الانتخابات

نقل المسنة إلي لجنة الانتخابات

تلقى الخط الساخن بالأمانة العامة للمجلس القومي للمرأة شكوى مقدمة من سيدة مسنة، تدعى سامية عبدالسميع إبراهيم وزوجها السيد فريد محمد الشباصي، بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، يبديان فيها رغبتهما في الإدلاء بصوتيهما في انتخابات مجلس الشيوخ، بعد تعذرهما في تحقيق ذلك بنفسيهما بسبب مرضهما.

وعلى الفور، قام المجلس القومى للمراة فرع المنوفية بالتواصل المباشر مع المسنيّن وإرسال إحدى الرائدات الريفيات إلى المنزل محل الشكوى، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وتوفير وسيلة النقل لتمكينهم من الإدلاء بصوتيهما فى العملية الانتخابية، حرصًا على ممارسة حقهما الدستوري.

 

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