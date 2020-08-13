مذكرة رسمية لرئيس النواب حول مشاكل مخالفات التصالح بالسويس

قدم النائب عبدالحميد كمال، مذكرة رسمية، صباح اليوم، إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية يطالب بعقد جلسة حول الأثر التشريعي وحل مشاكل مخالفات التصالح بالسويس.

وأضاف النائب أنه إعمالاً لنص الدستور وقانون لائحة المجلس يطالب بإلقاء بيان عاجل حول الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء الصادر برقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته والذي يستهدف مصلحة المواطنين وحق الدولة حيث شاب عمليات التنفيذ الكثير.

وتابع النائب أنه يقدم من الملاحظات منها أنه رغم صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته في 30 مارس 2020 بشأن التصالح في مخالفات البناء والذي يستهدف استقرار المواطنين اجتماعيًا وإنسانيًا مع استرداد حق الدولة.