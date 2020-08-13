بيان عاجل لرئيس البرلمان حول غرق المواطنين والشواطئ المجهولة

قدم النائب عبدالحميد كمال، صباح اليوم، بيانًا عاجلاً للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، ومذكرة رسمية إلى المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، حول غرق المواطنين والشواطئ المجهولة وإجراءات الحماية في الشواطئ العامة والخاصة.

وأضاف النائب أنه نظرا لأهمية تكرار حوادث غرق المواطنين السنوية والتي تتم على الشواطئ العامة والخاصة وحتى حمامات السباحة، وهو ما يعتبر ظاهرة تهدد حياة المواطنين وتجلب الحزن لأسرهم فإنني أهيب بسيادتكم التكرم بعرض الأمر في بيان عاجل طبقا لمواد الدستور وقانون اللائحة الداخلية للمجلس.

وأضاف في المذكرة أن غرق المواطنين وموتهم على الشواطئ "النخيل – الأوبيض – بلطيم" بمحافظات "الإسكندرية – مطروح وكفر الشيخ" منذ أيام ومع بداية الصيف الساخن لهذا العام يعيد إلى الأذهان ملف حوادث الغرق والموت للمواطنين المتكررة سنويا ويعيد ما يسمى بشواطئ الموت بين الممنوعة والملوثة والخطرة إلى الأذهان وقد أحسنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حينما ناقشت حادث غرق شاطئ النخيل".