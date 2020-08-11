اتحاد الكرة يجهز حفل تكريم لأساطير الكرة المصرية

علق محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، على تكريم عبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، في مباراة فريقه أمام طنطا، ببطولة الدوري الممتاز أمس، باعتباره أحدث أعضاء نادي الـ100 هدف، بتسجيل 104 أهداف.

وقال "فضل" عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: "للتوضيح.. فكرة إنشاء جائزة نادي المائة legend’s club 100+، وتكريم اللاعب عبدالله السعيد، هي بداية لتكريم نجومنا العظام الذين سطروا تاريخ الكرة المصرية، من هو علي قيد الحياة وربنا يديه طول العمر والصحة، ومن توفاه الله وترك ذكرى وتاريخا طويلا".

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