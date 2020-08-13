فريق عمل "حكايات بنات 5" يستعد لعرض المسلسل الشهر المقبل

أوشك فريق عمل مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس، على الانتهاء من التصوير حيث حدد موعد مطلع الشهر المقبل للانتهاء من التصوير ويتم عرضه على قناة cbc منتصف الشهر المقبل.

يذكر الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، بدأ تصويره الشهر الماضي بعد أن توقف فريق العمل بسبب الأوضاع التى تمر بها البلاد من فيروس كورونا المستجد، المسلسل من بطولة ميرنا نور، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، أسماء جلال، أستايلست عبير البدراوي، ومدير تصوير كويمان التونى وإخراج مصطفى أبو سيف.

وقد شهد المسلسل الأيام الماضية، زواج إحدى بطلاته وهي هند عبدالحليم وقد انتهت من عدد كبير من مشاهدها لحصولها على إجازة الزواج لتعود بعد أسبوعين لاستكمال باقي المشاهد المتبقية.