بدء إخطار طلاب الثانوية العامة بنتائج التظلمات السبت

تبدأ وزارة التربية والتعليم، السبت المقبل، في إخطار طلاب الثانوية العامة بنتيجة التظلمات التي تقدموا بها للكشف على أوراقهم الامتحانية، على أن يستمر نشر النتائج تباعًا طبقًا لما يرد للجان النظام والمراقبة من نتائج، وذلك من خلال الرابط tazalomg12.emis.gov.eg

وأعلنت الوزارة في وقت سابق، فتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2020- 2019 خلال الفترة من 6 إلى 20 أغسطس 2020 لمدة 15 يومًا.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات للاطلاع على كراسات إجاباتهم في امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بلغوا 59607 طلاب حتى الآن.

من جانبه، قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن أعمال التظلمات تتم وفق منظومة تتسم بالسرية المطلقة لضمان الحيادية وأن خط سير صور الكراسات الامتحانية للطلاب المتضررين لا تقل تأمينًا عن ما يتم داخل لجان النظام والمراقبة أثناء عملية التصحيح، مشيرًا إلى أنه في حالة التأكد من أحقية الطالب في أي درجة يتم طلب أصل الكراسة لتعديل الدرجة بها وعودتها إلى الإدارة العامة للامتحانات لإعداد مذكرة بالتعديل واعتمادها من رئيس عام الامتحان لتعديل النتيجة وإخطار الطالب عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة وإرسالها لمكتب تنسيق القبول بالمعاهد والجامعات.