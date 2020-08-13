"الصحة" توضح كيفية التسجيل في مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار

حددت وزارة الصحة والسكان طريقة التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، وقالت الوزارة إنه على المريض التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي له إذا لم يكن له تأمين صحي، أو التوجه إلى أقرب لجنة تأمين صحي إذا كان له تأمين صحي.

وتابعت: "ثم يتم الكشف على المريض وعرض حالته على لجنة متخصصة لإصدار القرار، وبعد ذلك يتم تواصل المستشفى مع المريض وتحدد ميعاد للفحص وإجراء العملية".

وذكرت وزارة الصحة عن الانتهاء من إجراء 443 ألفًا و787 عملية جراحية بمبادرة الرئيس لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو 2018.

وأكدت الوزارة أن المبادرة الرئاسية مستمرة في عملها رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال تخصيص ممرات آمنة للمرضى بجميع المستشفيات لمنع الاختلاط بين المصابين بفيروس كورونا وغير المصابين بالفيروس.

وناشدت المواطنين ممن يحتاجون للتدخلات الجراحية العاجلة إلى سرعة التسجيل ببرنامج قوائم الانتظار، حرصًا على صحة المواطنين، في إطار خطة الوزارة لتكثيف العمل بمبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار.