إخلاء المستشفى التعليمي بالمنوفية من مصابي كورونا بسبب قوائم الانتظار

أكد الدكتور محمد طاحون مدير مستشفي شبين الكوم التعليمي "مستشفى القصر"، أن هناك خطة لإخلاء المستشفى من المصابين بفيروس كورونا المستجد، لعلاج قوائم الانتظار على مستوى المحافظة، وتنفيذ مبادرات رئيس الجمهورية، مشددا على أن مديرية الصحة تعمل على تنفيذ خطة لنقل المصابين إلى مستشفيات أخرى.

وأضاف "طاحون" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن مستشفى شبين الكوم التعليمي حل جميع المشكلات للمصابين في بداية الأزمة منذ دخوله للعزل الصحي، مشددا على أن الأطباء في المستشفى يقومون بملحمة طبية في مواجهة مصابين فيروس كورونا، موضحا أن المستشفي نجح في تنفيذ حالتي ولادة قيصرية لمصابيتن في فيروس كورونا .