ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في إيران لـ336324

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سيما سادات لاري، أنّ عدد الإصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، بلغ حتى ظهر اليوم، 336324 شخصًا بينهم 3971 في وضع حرج وبوفاة 174 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ عدد المتوفين في إيران 19162 شخصًا.

وأضافت سادات لاري، في تصريحها الصحفي اليوم، أنّه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 2625 حالة جديدة للإصابة بكورونا المستجد، موضحة أنّ عدد المتعافين من الفيروس بلغ 292058 شخصًا، وفقًا لما ذكرته وكالة "إرنا" الإيرانية.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، إلى أنّ مليونين و788 ألفًا و27 شخصًا خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بـ"کوفید 19" في أنحاء البلاد حتى الآن.