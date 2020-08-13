رسوب "طبيبة" في "الماجستير" بالزقازيق بسبب عدم تطبيق درجات الرأفة

أيدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة "تعليم"، قرار كلية الطب جامعة الزقازيق برسوب طالبة ماجستير (طبيبة تخدير) في امتحان تحري لمادة تخدير ، بعد حصولها علي (116,6 من 200 درجة) ودرجة النجاح فيها 120 درجة، وطالبت الطبيبة منحها ٤ درجات فقط رأفة للنجاح، إلا أن الجامعة كانت أصدرت قرارًا بعدم تطبيق قواعد الرأفة في مرحلة الدراسات العليا، وأمرت المحكمة بتحميل الطبيبة مصاريف التقاضي.

وثبت أن الطبيبة أدت امتحان الدكتوراه – الجزء الثانى- تخصص تخدير- بكلية الطب البشري جامعة الزقازيق ، دور نوفمبر 2016، ورسبت في مادة التخدير، حيث حصلت فيها على مجموع درجات (116,6 درجة من 200 درجة)، وأن درجة النجاح في تلك المادة (120 درجة ).

ولما كان مجلس جامعة الزقازيق قرر عام ٢٠١٧، عدم تطبيق الرأفة على مرحلة الدراسات العليا، وصدق على ذلك مجلس كلية الطب العليا تنفيذًا لقرار مجلس الكلية الصادر عام ٢٠١٥، وهو ما وافق عليه مجلس جامعة الزقازيق، ومن ثم يكون رفض كلية الطب تطبيق قواعد الرأفة على مرحلة الدكتوراه موافقًا لصحيح حكم القانون، ولا يجب إلغاؤه.

وأمرت المحكمة بتحميل الطبيبة المصروفات.

وأسست المحكمة حكمها على أن لجنة الدراسات العليا بكلية الطب جامعة الزقازيق عام ١٩٩٤ منعت جبر وتعويض طالب الدكتوراه، ثم وضعت قواعد الجبر والرأفة والتعويض لطلاب الدراسات العليا (دبلوم- ماجستير)، وورد بالبند (2) من هذه القواعد أنه لا يجوز منح درجات رأفة لهم إلا إذا كان ذلك سيؤدي إلى تغيير حالة الطالب من راسب إلى ناجح، وعام ٢٠١٥ قرر مجلس كلية الطب بجامعة الزقازيق النظر في إلغاء درجات الرأفة الخاصة للدراسات العليا، وتم أخذ القرار بالموافقة، وعام ٢٠١٦ قرر مجلس كلية الطب بجامعة الزقازيق عدم تطبيق درجات الرأفة على طلبة الدراسات العليا، وصدق على ذلك مجلس الجامعة.