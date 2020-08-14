التحضير لجزء جديد من "اللعبة" بعد نجاحه في رمضان 2020

بعد النجاح الذي حققه مسلسل "اللعبة" الجزء الأول برمضان 2020، يستعد أبطال المسلسل للتحضير لجزء جديد، ومن المقرر عرضه خلال العام الجديد، وسبق عرضه على منصة "شاهد" مؤخراً قبل عرضه في رمضان.

ويقوم مؤلفو المسلسل في الوقت الحالي بتصوير الجزء الثاني من "اللعبة"، حيث تم الانتهاء من كتابة 10 حلقات كاملة، ومن المقرر أن ينضم للعمل عدد من ضيوف الشرف.

ومن المتوقع انطلاق التصوير في بداية شهر أكتوبر المقبل، وهو عمل كوميدي اجتماعي يدور في إطار تشويقي بين شخصيتي المسلسل الأساسيتين "مازو" و"وسيم"، ويدخل كل منهم في لعبة، ويتخلل المسلسل مشاهد تشويقية كوميدية .

مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري وعارفة عبد الرسول، سيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادي أبوالسعود وإخراج معتز التوني.