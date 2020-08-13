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المنوفية تسجل "صفر" إصابات بكورونا لليوم الثامن على التوالي

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إبراهيم الديهي
03:51 م | الخميس 13 أغسطس 2020
محافظ المنوفية مع محرر الوطن

محافظ المنوفية مع محرر الوطن

قال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، إن المنوفية لم تسجل إصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الثمانية الماضية، وفقًا للمسحات التي تجريها وزارة الصحة، مؤكدًا أن الوضع في المحافظة استقر بشكل كبير.

وأضاف محافظ المنوفية، لـ"الوطن"، أن بعض المواطنين الذين يذهبون إلى المستشفيات وتظهر عليهم بعص الأعراض البسيطة والتي لا تستدعى وضعهم في العزل الصحي بالمستشفى، يجري عزلهم منزليًا.

وتابع أن حالات الشفاء مرتفعة مقارنة بالفترات السابقة، مشيرًا إلى أن محافظة المنوفية سجلت نسبة قليلة جدًا في الوفيات بفيروس كورونا المستجد. 

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