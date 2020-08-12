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محافظ المنوفية لـ"الوطن": أشمون الأكثر مشاركة بانتخابات الشيوخ أول يوم

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إبراهيم الديهي
04:17 ص | الأربعاء 12 أغسطس 2020
محافظ المنوفية مع مراسل الوطن

محافظ المنوفية مع مراسل الوطن

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن مركزي أشمون ومنوف احتلا المرتبة الأولى على مستوى التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة المنوفية، بيننا احتلت السادات وتلا التراتب الأخيرة في أعداد التوصيت في اليوم الأول.

وأضاف محافظ المنوفية في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه لم يتم رصد أي مخالفات أو شكاوى أو وجود معوقات في لجان الانتخابات، مطالبا "حزب الكنبة" من أبناء محافظة المنوفية بالمشاركة الفعالة في الذهاب إلى لجان الانتخابات والتصويت لم يريديون كما عودتنا المنوفية في احتلالها المراكز الأولى على مستوى الجمهورية .

وأوضح محافظ المنوفية أنه لم يتم تسجيل أي حالات اشتباه بفيروس كورونا خلال يوم الانتخابات الأول بالمحافظة، مشددا علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للمحافظة صحة وسلامة المواطنين.

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