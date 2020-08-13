توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. مائل للحرارة رطب نهارا معتدل ليلا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يسود طقس مائل للحرارة رطب نهارًا معتدل ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارًا لطيف ليلاً على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، حار نهارًا معتدل ليلاً على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، وشديد الحرارة نهارًا معتدل ليلاً على جنوب الصعيد الخميس والجمعة.

ويسود السبت طقس حار رطب نهارًا معتدل ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارًا لطيف ليلاً على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، حار نهارًا معتدل ليلاً على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، وشديد الحرارة نهارًا معتدل ليلاً على جنوب الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة:

طقس الجمعة 14 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 30.

طقس السبت 15 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 30.

طقس الأحد 16 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 30.