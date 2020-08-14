مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 14-8-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 14 أغسطس في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:48

أذان الظهر 12:00

أذان العصر 03:36

أذان المغرب 06:37

أذان العشاء 08:00

مواقيت الصلاة الغربية

أذان الفجر 03:46

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:38

أذان المغرب 06:39

أذان العشاء 08:03

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:50

أذان الظهر 12:05

أذان العصر 03:43

أذان المغرب 06:44

أذان العشاء 08:09

مواقيت الصلاة في أسوان

أذان الفجر 03:55

أذان الظهر 11:53

أذان العصر 03:20

أذان المغرب 06:22

أذان العشاء 07:40

مواقيت الصلاة في الغردقة

أذان الفجر 03:45

أذان الظهر 11:49

أذان العصر 03:22

أذان المغرب 06:23

أذان العشاء 07:43