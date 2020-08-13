مواقيت الصلاة اليوم الخميس 13-8-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 13 أغسطس في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:46

أذان الظهر 12:00

أذان العصر 03:36

أذان المغرب 06:38

أذان العشاء 08:02

مواقيت الصلاة طنطا

أذان الفجر 03:45

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:38

أذان المغرب 06:40

أذان العشاء 08:05

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:48

أذان الظهر 12:05

أذان العصر 03:43

أذان المغرب 06:45

أذان العشاء 08:10

مواقيت الصلاة في أسوان

أذان الفجر 03:55

أذان الظهر 11:53

أذان العصر 03:20

أذان المغرب 06:23

أذان العشاء 07:41

مواقيت الصلاة في الغردقة

أذان الفجر 03:43

أذان الظهر 11:50

أذان العصر 03:21

أذان المغرب 06:24

أذان العشاء 07:45