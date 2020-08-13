مواقيت الصلاة اليوم الخميس 13-8-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:31 ص | الخميس 13 أغسطس 2020
تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 13 أغسطس في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:46
أذان الظهر 12:00
أذان العصر 03:36
أذان المغرب 06:38
أذان العشاء 08:02
مواقيت الصلاة طنطا
أذان الفجر 03:45
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:38
أذان المغرب 06:40
أذان العشاء 08:05
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:48
أذان الظهر 12:05
أذان العصر 03:43
أذان المغرب 06:45
أذان العشاء 08:10
مواقيت الصلاة في أسوان
أذان الفجر 03:55
أذان الظهر 11:53
أذان العصر 03:20
أذان المغرب 06:23
أذان العشاء 07:41
مواقيت الصلاة في الغردقة
أذان الفجر 03:43
أذان الظهر 11:50
أذان العصر 03:21
أذان المغرب 06:24
أذان العشاء 07:45