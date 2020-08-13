منح تعليمية من أكاديمية النقل البحري لأوائل الثانوية العامة بمطروح

استقبل، اليوم، اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح الدكتور إيهاب ياقوت، مساعد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لشؤون الأفرع الجديدة، والدكتور الهادي سليمان مساعد عميد التسجيل والقبول بالأكاديمية.

وأبدى "ياقوت" ترحيب الأكاديمية بتوفير مزيد من المنح لأبناء مطروح فى عدد من الكليات والتخصصات بالأكاديمية، إضافة إلى تقديم جميع الدعم العلمي والفني في مختلف المجالات لخدمة أهالي مطروح.

ووجه محافظ مطروح الشكر للأكاديمية على تعاونهم لإعطاء الفرصة للطلاب من أبناء المحافظة، وتسليحهم بتعليم ذو جودة عالية تقدمه الأكاديمية، لتمكينهم من إحداث تغيير إيجابي لمستقبلهم، لافتًا إلى أن محافظة مطروح في حاجة لتخريج كوادر علمية من أبنائها فى جميع المجالات، لخدمة المجتمع المحلي، وتحقيق التنمية المنشودة للمحافظة.