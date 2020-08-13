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تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام في مطروح

كتب:

محمد بخات
04:54 م | الخميس 13 أغسطس 2020
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال موافقته على خفض الحد الادنى للقبول بالثانوى العام

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال موافقته على خفض الحد الادنى للقبول بالثانوى العام

وافق، اليوم، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على النزول بالحد الأدنى للقبول بمرحلة التعليم الثانوي العام "المرحلة الثانية" على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بعد دراسة الأماكن الشاغرة بالمدارس المختلفة.

وقال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إن الحد الأدنى للقبول بالمدارس بمدن ومراكز المحافظة أصبح بعد خفض درجات القبول وموافقة المحافظ على النحو التالي: إدارة مطروح التعليمية 240 درجة، وإدارة البنجر 235 درجة وإدارة الحمام التعليمية 235 درجة وإدارة العلمين 215 درجة وإدارة الضبعة 230 درجة وإدارة النجيلة 230 درجة وإدارة براني 235 درجة، وإدارة السلوم 215 درجة وإدارة سيوة التعليمية 242 درجة، وذلك استجابة لطلبات أولياء الأمور والتيسير عليهم.

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