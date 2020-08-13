رابط تظلمات الثانوية العامة.. تعرف على نتيجتك بداية من السبت المقبل

تبدأ وزارة التربية والتعليم، إتاحة نتيجة تظلمات طلاب الثانوية العامة، بداية من يوم السبت المقبل، على الرابط الذي يطلب إدخال رقم جلوس الطالب والرقم القومي له وجنسيته، وذلك من خلال الرابط التالي: tazalomg12.emis.gov.eg.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه سيتم إخطار الطلاب المتضررين بنتيجة الاطلاع بداية من يوم السبت المقبل الموافق 15 أغسطس 2020، وينشر الموقع نتائج الطلاب تباعًا طبقًا لما يرد للجان النظام والمراقبة من نتائج.