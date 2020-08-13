إحلال وتجديد محطة معالجة الصرف الصحي الرئيسية ببورفؤاد

أكد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، استمرار أعمال الإحلال والتجديد لمحطة معالجة الصرف الصحي الرئيسية ببورفؤاد، طبقًا للجدول الزمني المخطط لها، للانتهاء من كافة الأعمال المدنية خلال 17 شهرًا، لرفع كفاءة المحطة، والتي تقدر طاقتها التصميمية بـ37500 متر مكعب يوميًا.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لموقع المحطة بمدينة بورفؤاد شرق القناة، برفقة الدكتور حسن علام ممثل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والعميد أيمن خيري رئيس قطاع بورسعيد، وعدد من القيادات الفنية والتنفيذية بالشركة.

وأكد رئيس الشركة أن الأعمال بدأت وفقا للبرنامج الزمني بالمسار الحرج، وذلك لسرعة تشغيل المحطة، والذى من المقرر الانتهاء منه وبدء التشغيل الجزئي التجريبي فى نهاية ديسمبر المقبل، ليتحقق بذلك دخول ثلث المحطة للخدمة.

وأكد ضرورة المتابعة المستمرة وعقد لقاءات واجتماعات دورية وبصفة أسبوعية، لضمان سير الأعمال، وفقًا للتوقيتات المحددة بكل دقة لخدمة أهالي بورفؤاد، بجانب دعم مشروعات التنمية والاستثمار ببورسعيد ومشروعات شرق التفريعة.