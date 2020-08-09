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فتح التعاقدات لعدادات مياه الشرب بمدينة سانت كاترين

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حماده الشوادفي
05:49 م | الأحد 09 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، عن فتح التعاقدات لعدادات مياه الشرب.

وقال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين،: إن التعاقدات على عدادات المياه ستجري بمنطقة الشامية ووسط المدينة كمرحلة أولى.

وطالب رئيس المدينة، سكان تلك المناطق بالتوجه لمقر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو التعاقد على عداد مياه لمنازلهم، موضحًا أنه سيجري توصيل المياه إلى كافة مناطق المحافظة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

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