السفير الفرنسي: نخشى تحول ليبيا إلى سوريا جديدة بسبب التدخل التركي

قال ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، إن "الهدف الذي نسعى إليه هو توحيد الليبيين حول خارطة طريق سياسية وتحقيق وقف إطلاق النار، كما أننا نهدف إلى التأكد من أن الليبيين يحددون مستقبل بلادهم بأنفسهم.

وأضاف "روماتية"، في حوار خاص على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه لا يمكن أن يشكل الأتراك أو الروس مستقبل ليبيا.

وأكد أننا لا نريد أن تصبح ليبيا "سوريا" جديدة.

وتابع: "لقد استخدمنا مصطلح (سورنة ليبيا) وسيكون هذا الأمر حال حدوثه بالنسبة لمصروفرنسا ولأوروبا سيناريو صعبًا للغاية، فمن الضروري أن يكون مصير ليبيا بيد الليبيين أنفسهم، وألا يقرر مستقبل هذا البلد الآخرون".

وكان اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، قد كشف عن استمرار تركيا في عمليات نقل الإرهابيين إلى ليبيا، وذكر أن تركيا تقوم بنقل الإرهابيين من معسكرات في منطقة القرن الأفريقي إلى مدينة مصراتة بدعم وتمويل قطري.

وأوضح المسماري، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب"، أن "أردوغان مستمر في جلب إرهابيين من دول عدة إلى ليبيا وأنها لن تكون محطتهم الأخيرة، حيث سيتم نقلهم فيما بعد إلى أوروبا ودول المنطقة".

وكشف المسماري عن وصول 300 عنصر متطرف إلى ليبيا من الصومال تحت إشراف وقيادة ضباط قطريين، ما يؤكد استمرار قطر وتركيا في دعم الإرهاب والتطرف.