حظك اليوم الجمعة 14-8-2020 لبرج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الميزان، بقدرته على إدارة الحديث والحوار مع الآخرين، كما أنه لديه شخصية عصبية، وتقدم "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك التاسع يدفعك اليوم نحو المغامرة ونحو التفاوض مع جهات أجنبية.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يمدك بسحر آخاذ ولن تكون هناك حدود لطاقتك وتألقك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان الراحل فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.