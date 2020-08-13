حظك اليوم الخميس 13-8-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي
القمر في منزل الحب فلا تتردد في إعلان مشاعرك
كتب:
الوطن
12:26 ص | الخميس 13 أغسطس 2020
يتصف مولود برج الدلو بأن لديه أسلوبا عقلانيا في تحليل الأمور الخاصة به، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.
حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني
رغم الضغوط.. الوضع الفلكي اليوم يجعلك مؤثرا وقد تعدك الأفلاك بلقاءات ومكاسب جيدة.
حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي
القمر في منزل الحب يجعلك تشعر بأهمية الحب بالنسبة لك فلا تتردد في إعلان مشاعرك.
ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل سعيد عبدالغني، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.