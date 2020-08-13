حظك اليوم الخميس 13-8-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف مولود برج الجدي بأن لديه طابع الجديّة، بالإضافة إلى أنّه شخصية انطوائية تميل إلى العزلة أحيانًا كثيرة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزلك السادس يساعدك على استثمار جهودك وتتوصل لمعلومات مفيدة وتكتسب خبرات.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتفهم وجهات النظر المختلفة وأن تضع حلولا جذرية للصراعات.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.