حظك اليوم الخميس 13-8-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الحوت بأن لديه القدرة على إدارة أعماله بكفاءة عالية، كما أنه يرحب دائما بالأفكار الجديدة وغير التقليدية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

يطالبك الفلك بعدم إعطاء ثقتك لأي شخص إلا بعد دراسة وتمحيص.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس ويجب أن تفكر مليا في العواقب المترتبة على كل تصرف.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.