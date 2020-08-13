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حظك اليوم الخميس 13-8-2020 لبرج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

عليك أن تحترم حقوق الآخر إذا أردت أن تتغلب على الخلافات

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الوطن
12:28 ص | الخميس 13 أغسطس 2020
حظك اليوم برج القوس

حظك اليوم برج القوس

يعرف عن برج القوس بأنه يملك لسانا يصيب دائماً كما يصيب السهم، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك ويطالبك ذلك بتوخي الحيطة والحذر في قراراتك وتجنب السرعة في الحركة والقيادة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

عليك أن تحترم حقوق الآخر إذا أردت أن تتغلب على الخلافات.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.

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