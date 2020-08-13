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حماية المستهلك: قرار ترحيل مصروفات "باص المدارس" سيصدر بالوقت المناسب

كتب:

محمد عزالدين
12:11 م | الخميس 13 أغسطس 2020
الدكتور أحمد سمير

الدكتور أحمد سمير

كشف الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس حماية المستهلك، تفاصيل ترحيل مصروفات حافلات المدارس، قائلا إنه طبقا للقانون هذه الخدمة لم تؤدي في فترة محددة وبالتالي يوجد انتقاص في تقديم تلك الخدمة، وفي هذه الحالة إما يعاد تقديمها مرة أخرى أو ترد قيمتها للمستهلك.

وأضاف "سمير" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن هذا القرار سيصدر في الوقت المناسب من قبل مجلس إدارة الجهاز، "الدراسة اتعملت، وبستأذن السادة المستهلكين أو أولياء الأمور يقولوا لنا التوقيت المناسب لإصدار القرار، إحنا مستنيين توقيت معين لإصدار القرار، وهيصدر في الوقت المناسب وهيدي كل واحد حقه".

وأكد أن الجهاز هدفه حماية المواطنين في التعاملات ويحدث توازن في الأسواق، موضحا أن تلك المبالغ ستخصم للطلاب من أي مبالغ لهم في مجال المصروفات في الترم الثاني مثلا، مشددا أن أي مدرسة لم تلتزم بعد إصدار القرار أولياء الأمور عليهم التوجه لحماية المستهلك لإلزام الإدارة أو إحالتهم للنيابة المختصة وفي هذه الحالة العقوبة تتراوح ما بين 10 آلاف لمليون جنيه وفي حال التكرار تزيد من 20 ألف جنيه لـ2 مليون جنيه.      

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