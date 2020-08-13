حماية المستهلك يحيل 10 معارض سيارات للنيابة: تعمدوا إخفاء الأسعار

أعلن جهاز حماية المستهلك إحالة 10 معارض لبيع السيارات بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية إلى النيابة العامة، وذلك بسبب عدم الإعلان عن الأسعار أو البيانات الخاصة بالسلعة المعروضة للبيع، وذلك بالمخالفة لنصوص المواد 4، 5، 7 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وقال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، إن الإحالة جاءت في ضوء مخالفة المعارض للمواد أرقام 4، 7، 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتي تلزم المورد بضرورة إعلام المستهلك بكل البيانات الجوهرية عن المنتجات وبصفة خاصة مصدر المنتج وثمنه، كما يلتزم المورد بأن يتضمن الإعلان عن المنتج أو الخدمة تحديد السعر الشامل لكل ما يفرضه القانون من ضرائب أو أية فرائض مالية أخرى.

وشدد أن عدم الإفصاح عن سعر المنتج ينتقص من حقوق المستهلك، الذي نص القانون على حقه في المعرفة وتنتقص من حق المستهلك في المقارنة بين الأسعار واختيار المناسب له وتحقيق منافسة حقيقية تحقق صالح المستهلكين، وأن مخالفة ذلك يعرض صاحبها لتوقيع غرامة تبدأ من 50 ألف جنيه مصري وتصل إلى 2 مليون جنيه على الشركات.