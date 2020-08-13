غلق نفق النهضة جزئيا لمدة 3 أيام للصيانة

أعلنت محافظة الجيزة، إغلاق الإدارة العامة لمرور الجيزة، نفق النهضة فى الاتجاهين لمدة 3 أيام، لتنفيذ أعمال صيانة عبارة عن (دهانات جسم النفق من الداخل ورفع كفاءة الإنارة).

وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أن الأعمال تبدأ اعتبارًا من غد الجمعة، حتى الأحد، وذلك خلال الفترة من الساعة الـ12 صباحًا، حتى الـ5 صباحًا، خلال فترة الأعمال دون تعطيل للحركة المرورية.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى جنوب الجيزة، ومديرية الإسكان بالجيزة، بمتابعة الأعمال ميدانيًا واتخاذ ما يلزم.

كما وجه الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال، لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية، بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين، الالتزام بالإرشادات وتعليمات اللجان المرورية بمنطقة الأعمال لتفادى الازدحام.