المكتب الفيدرالي الأمريكي يشارك في التحقيقات حول انفجار مرفأ بيروت

أعلن وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل، اليوم، مشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، في التحقيقات حول انفجار مرفأ بيروت.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، تصريحات هيل خلال جولته في منطقة الجميزة في العاصمة بيروت، حيث أكد "مشاركة المكتب الفيدرالي الأمريكي في التحقيقات بالانفجار في المرفأ، وأنه سيجتمع مع المسؤولين ويطلب منهم إجراء الإصلاحات".

وأقر مجلس النواب اللبناني في جلسته، اليوم الخميس، إعلان حالة الطوارئ في بيروت، وذلك على خلفية الانفجار.

وكان انفجار وقع مساء الثلاثاء 4 أغسطس الجاري، في مرفأ العاصمة اللبنانية وأدى، حتى الآن، إلى مقتل أكثر من 170 شخصا، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين.

وتسبب الانفجار في دمار هائل بالمرفأ وبالمناطق المجاورة له، وأعلن لبنان، إثر ذلك، بيروت مدينة منكوبة والحداد العام.