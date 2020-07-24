أحمد فايق: مصر ثامن أكثر دولة أمانا على مستوى العالم والفضل للشهداء

قال الإعلامي أحمد فايق، إن مصر هي ثامن أكثر دولة أمانا على مستوى العالم في عام 2019، وفق مؤشر جالوب، مشيرًا إلى أن هذا المشهد لم يكن موجودًا في مصر طوال سنوات كثيرة.

وأضاف خلال حلقة اليوم، من برنامج "مصر تستطيع"، الذي يعرض عبر شاشة "dmc": "مصر كانت رايحة في حتة تانية، لكن الحمد لله، شعبها قدر يحميها من أي حاجة غلط".

وتابع: "الفضل بعد الله، في هذا المجال تحديدًا يكون للقوات المسلحة والشرطة، والفضل الأول يكون للشهداء الذين ضحوا بحياتهم حتى نستطيع أن نعيش حياتنا في أمن وأمان، والفضل الثاني يكون لمصابي العمليات من القوات المسلحة والشرطة".