أحمد فايق: علماء العالم أجمعوا على ارتداء الكمامة لمواجهة كورونا

تحدث الإعلامي أحمد فايق، عن مدى إمكانية وجود موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وهل ستكون أكثر ضراوة في الشتاء أم لا؟ موضحا أن هناك وجهتي نظر في هذا الأمر، الأولى تؤكد أن الموجة الثانية لم تبدأ بعد، وما زلنا في الموجة الأولى، والدليل على ذلك أن الأعداد تقل وترتفع من حين لآخر.

وأضاف "فايق"، خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أن بعض الدول التي سجلت "صفر" في إصابات كورونا، وبدأت تحصد حالات جديدة لم تكن بنفس الأعداد التي كانت ترصدها في بداية الأزمة، وهذا شيء مطمئن.

وأوضح الإعلامي، أن البعض يتحدث عن أن الموجة الثانية بدأت بالفعل، وهناك دول أعلنت رسميًا مثل اليونان أنها تعيش في الموجة الثانية من فيروس كورونا، فكل علماء العالم أجمعوا حتى الآن، أنه لا يوجد حل سوى ارتداء الكمامة واتباع الاجراءات الصحية الوقائية، غير ذلك يُعد اجتهادات وليس لها أساس على أرض الواقع.