خالد الجندي: التكليفات الإلهية نعمة من الله لعباده "ده شرف"

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، إن كل تكليف إلهي له عدة نعم، النعمة الأولى هي التكليف والأمر من الله، فالقرآن لا يطلب شيء إلا من لهم مكانة ودرجة وأصحاب خُلق حميدة، كما أن من يٌحرم من نعمه العقل، لا يٌكلفه أحد ويهمله.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "dmc"، أن أي شخص إذا تم تكليفه من الله فيُعد من عقلاء المجتمعات، فتكليف رئيس يعطيك شرف بين الناس، فكيف يكون شرف تكليف أمر من الله، موضحًا أن ثاني نعمة من نعم لله هو التقدير بعد التكليف.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أنه من الممكن أن تُكلف بشيء دون أن يكون لديك المقدرة على إنجاز التكليف، متابعًا: "أما ربنا يكلفك وانت لديك المقدرة بإنجازها دي نعمة، يبقى كده الله أحبك فيك الطاعة وأعانك عليه، من يتمتع بهده الأشياء فهذه نعمة من الله".

واستشهد بقول الله تعالى: وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ".