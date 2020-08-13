الأكثر مبيعا.. فورد تحتفل بـ112 عاما على إنتاج "موديل T"

تعتبر "فورد" من أوائل شركات السيارات فى أمريكا، بل في العالم، لصاحبها ومؤسسها الراحل اليهودي عدو الصهيونية هنرى فورد الأول، وقد أشار صحفي ذات مرة إلى المكانة التي تحتلها الشركة لدى الشعب الأمريكي قائلًا "إن القول بأن فورد قريبة من قلوب الأمريكيين يشبه أن الشمس ستشرق اليوم".

واحتفلت شركة فورد والأمريكيين، أمس 12 أغسطس، بمرور 112 عامًا على انتاج أسطورة فورد التى حققت لها الشعبية الأبدية وجعلت منها "رائدة صناعة السيارات الأمريكية"، وهي "موديل T"، والتي أصبحت السيارة الأكثر انتشارًا فى العالم بسبب سعرها المناسب للجميع آنذاك.

وحصدت فورد "موديل T" على لقب السيارة الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، حيث باعت أكثر من 12 مليون مركبة.