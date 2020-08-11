فودة: 38 ألف سائح من بيلاروسيا وأوكرانيا زاروا شرم الشيخ

شهدت مدينة شرم الشيخ استمرار توافد السائحين من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا، وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، إن مطار شرم الشيخ الدولي استقبل 194 رحلة منذ عودة السياحة بداية يوليو الماضي، وعلى متنها 38 ألف سائح من الدولتين.

وأكد المحافظ، أن إدارة المطار تقوم بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنهاء إجراءات الوصول في أسرع وقت منعًا للتكدس، وتوفير كافة سبل الراحة وتذليل الصعوبات أمام السائحين، من خلال تشكيل فرق من العلاقات العامة.

وأوضح المحافظ أنه يوجد تنسيق وتعاون مع كافة الجهات لمجابهة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة والسكان، لضمان سلامة المسافرين.

وأشار إلى أنه لم يجرى حتى الأن رصد أي حالات للإصابة بفيروس كورونا بين السائحين.