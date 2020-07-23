فيديو.. علماء "لعلهم يفقهون" يرددون تكبيرات العيد على الهواء

ردد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والدعاة الشيخ رمضان عبد المعز والشيخ رمضان عبد الرازق، والشيخ رمضان عفيفي تكبيرات العيد على الهواء، خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "dmc".

وقال الشيخ خالد الجندي، إنه لا يجب أن يستحي المسلم من التكبير أينما حلّ، موضحًا أن عبدالله بن عمر وأبو هريرة كانا يمشيان في هذه الأيام المباركات ويكبران.

وأوضح الشيخ رمضان عبدالرازق: "هناك نوعان من التكبير مطلوبان الآن، الأول هو المطلق في أيام العشر كلها وليس مرتبطًا بزمان ولا مكان، أما التكبير المقيد فهو يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر رابع يوم العيد خلف كل صلاة ثلاث مرات".

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن ‎وقفة عرفات يوم الخميس المقبل 9 ذي الحجة، وأول أيام عيد الأضحى الجمعة 10 ذي الحجة الموافق 31 يوليو الجاري.