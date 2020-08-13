ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في فنزويلا إلى 29088 شخصا

أعلنت ديلسي رودريجيز نائبة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم، تسجيل بلادها 1150 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" ليرتفع الإجمالي إلى 29088 شخصا.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن فنزويلا سجلت 9 حالات وفاة جديدة على الأقل بالفيروس ليصل الإجمالي إلى 247 شخصا.

الصين: الدجاج المستورد من البرازيل مصاب بكورونا

وكشفت الحكومة المحلية في مدينة شنتشن الصينية أن اختبارات قامت بها على عينات من أجنحة الدجاج المستوردة من البرازيل كشفت وجود وباء كورونا المستجد على إحدى العينات، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية أن الحكومة المحلية حثت المستهلكين في المدينة على توخي الحذر عند شراء أغذية مجمدة مستوردة، بعد أن ثبتت إصابة عينة من أجنحة الدجاج القادمة من البرازيل بالوباء، وفقًا لبيان أصدرته الحكومة المحلية.

وقالت الوكالة، إن العينة الإيجابية مأخوذة من سطح اللحم، في حين أن الحالات الإيجابية المبلغ عنها سابقًا من مدن صينية أخرى، تم رصدها في أسطح التغليف على المأكولات البحرية المجمدة المستوردة.

وجرى استيراد أجنحة الدجاج المجمدة من منشأة صناعية في ولاية "سانتا كاتارينا"، جنوبي البرازيل، وفقًا لرقم التسجيل الوارد في البيان الصادر من الحكومة المحلية.

وأوضحت الحكومة المحلية، أن فحوص الفيروس التي أجريت لمن تعاملوا على الأرجح مع هذا المنتج، كانت جميعها سلبية، ونصحت السلطات من يشترون المنتجات المجمدة والبحرية بأن يتوخوا الحذر، في إطار الوقاية من كورونا المستجد.

وقالت حكومة المدينة على حسابها الرسمي على موقع "ويبو" الصيني إن 3 عينات من تغليف المأكولات البحرية المجمدة المستوردة أثبتت أنها مصابة بكورونا المستجد، في مدينة يانتاي شمال مقاطعة شاندونج.

بدورها، ذكرت السلطات الحكومية في شيان، عاصمة مقاطعة شنشي بشمال غرب الصين، أن عينة من عبوات روبيان مجمد قادم من الإكوادور ثبت إصابتها بكورونا المستجد، موضحة أنه تم إجراء مزيد من الاختبارات على منتجات أخرى والأشخاص الذين كانوا على اتصال بهذه المنتجات، وفقا لما ذكرته شبكة "إس سي إم بي" SCMP الصينية.

وأشارت "إس سي إم بي"، إلى أن علماء الفيروسات اقترحوا أنه يجب على المستهلكين تنظيف المكونات جيداً قبل الطهي والتأكد من طهي الأطعمة جيدًا لقتل فيروس كورونا وغيره من الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في الجزائر إلى 37187 شخصا

أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمتابعة كورونا المستجد، جمال فورار، اليوم، ارتفاع عدد المصابين بكورونا المستجد بالبلاد إلى 37187 مصابا، و1341 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي إنه تم تسجيل 488 حالة إصابة جديدة، و8 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا المستجد، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء26004.

وأضاف المتحدث الجزائري، أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 44 مريضا بالعناية المركزة.